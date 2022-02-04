Посол Келин заявил, что визиты глав МИД и МО Великобритании Трасс и Уоллеса в Москву планируются в феврале

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в рамках беседы с журналистами в пятницу, 4 февраля, что визиты глав МИД и Минобороны Великобритании в Москву запланированы на середину февраля.
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