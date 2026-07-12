Лихачёв призвал МАГАТЭ оперативно отреагировать на удар ВСУ по Энергодару

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что удар ВСУ по Энергодару должен стать для МАГАТЭ возможностью подтвердить на практике договорённости об оперативном информировании мирового сообщества об угрозах для города.
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