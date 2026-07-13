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Мировое обозрение

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Перевернули и выломали двери. В Кривом Роге ТЦК устроили штурм биотуалета, где спрятался уклонист

На этой неделе соцсети Украины взорвал снимок, который одновременно и смешной, и страшный. В Кривом Роге, на родине Владимира Зеленского, сотрудники ТЦК (местный аналог военкомата) в прямом смысле перевернули биотуалет.

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