Перевернули и выломали двери. В Кривом Роге ТЦК устроили штурм биотуалета, где спрятался уклонист

На этой неделе соцсети Украины взорвал снимок, который одновременно и смешной, и страшный. В Кривом Роге, на родине Владимира Зеленского, сотрудники ТЦК (местный аналог военкомата) в прямом смысле перевернули биотуалет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии