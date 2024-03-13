Сотни тысяч армян депортируют домой: как экономике Армении аукнется антироссийский демарш Пашиняна.

допустить контролируемую армянскую весну и таким образом вылечить ушлёпка... ну а если не вылечиться то в расход... Вт батьку почти вылечили... правда мелкие приступы двоестулья ещё прорываются

MS

Mikhail Stepanov

Самое печальное в этой истории то, что пашиняну глубоко наплевать на Армению и простых людей, которые еле выживают даже при нынешних более или менее нормальных условиях, а случись коллапс - Колька сдриснет себе в США, а Армении наступит армагедец.