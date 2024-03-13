Антироссийские выходки Армении обернутся против нее самой, затронув одну из важнейших вещей, а именно экономическое благополучие.
Сотни тысяч армян депортируют домой: как экономике Армении аукнется антироссийский демарш Пашиняна.
Комментарии
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Ливень
допустить контролируемую армянскую весну и таким образом вылечить ушлёпка... ну а если не вылечиться то в расход... Вт батьку почти вылечили... правда мелкие приступы двоестулья ещё прорываются
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16 час.
MS
Mikhail Stepanov
Самое печальное в этой истории то, что пашиняну глубоко наплевать на Армению и простых людей, которые еле выживают даже при нынешних более или менее нормальных условиях, а случись коллапс - Колька сдриснет себе в США, а Армении наступит армагедец.
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8 час.
vilyushhenko Ильющенко
Сомневаюсь, что кто-то кого-то куда-то вышлет
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5 час.
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