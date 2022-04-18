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Евсеев объяснил, что будет в случае окружения ВСУ у Славянска и Краматорска

Евсеев объяснил, что будет в случае окружения ВСУ у Славянска и Краматорска

Военный специалист Института стран СНГ Владимир Евсеев поделился экспертным мнением относительно перспектив дальнейшего развития миротворческой операции ВС РФ на Украине в случае окружения киевских силовиков в районе Славянска и Краматорска.

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