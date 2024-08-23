🪖🆘Впервые за долгое время засветился подбитый зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска"украинской армии.
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🪖🆘Впервые за долгое время засветился подбитый зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска"украинской армии.
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