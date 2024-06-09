Театр абсурда
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Театр абсурда

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Премьер Грузии Кобахидзе готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему покушением

Премьер Грузии Кобахидзе готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему покушением

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов предоставить доказательства того, что еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи угрожал ему примером покушения на главу кабинета министров Словакии Роберта Фицо.

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Комментарии
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Наталия
По их &quot;правилам&quot;, то что можно Юпитеру, не дозволено быку. А Юпитер, это же, конечно, Запад под эгидой США. Еврокомиссар не сдержался и показал Грузии  истинное лицо ЕС. Не ожидали они от Грузии такого непослушания, вот и разозлились.
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