Премьер Грузии Кобахидзе готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему покушением

Наталия

По их "правилам", то что можно Юпитеру, не дозволено быку. А Юпитер, это же, конечно, Запад под эгидой США. Еврокомиссар не сдержался и показал Грузии истинное лицо ЕС. Не ожидали они от Грузии такого непослушания, вот и разозлились.