Старшая хотела покончить с собой из-за Тарковского, а младшую забрала страшная болезнь: судьба сестер Федора Бондарчука

История семьи Бондарчук словно кинолента, где каждый кадр полон страсти, долга и боли. Это семейное кино, которое начинается с великого Сергея Бондарчука, чьё сердце остановилось более трёх десятилетий назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии