1686-й день спецоперации. В ВВСУ заявили, что скорость российских реактивных дронов может достигать 800−900 км/ч Бойцы ГрВ «Восток» освободили н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Искандер" прилетел в пыточную в Киеве": Всё превратилось в полыхающие руины. Первые кадры. АЭС почти обесточены. Ликвидирован депутат
- Трамп достал последнее оружие: демократы перехватывают власть в США, разгромив республиканцев на промежуточных выборах
- «Руку Кремля нашли»: Туск обвинил Россию в польском политическом кризисе
Свежие комментарии
- ВА Пять обычных для ...
- США возобновят по...
- США возобновят по...
Бальзам