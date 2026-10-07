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Украинский фронт, главное за сутки: Ночной мега-удар по Украине — поражены критические цели, бои в центре Доброполья

Украинский фронт, главное за сутки: Ночной мега-удар по Украине — поражены критические цели, бои в центре Доброполья

  1686-й день спецоперации. В ВВСУ заявили, что скорость российских реактивных дронов может достигать 800−900 км/ч Бойцы ГрВ «Восток» освободили н.

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