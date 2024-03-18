"Ходил хвостом по всем дворам": нижегородец заметил слежку после посещения выборного участка

Нижегородский оппозиционер Илья Мясковский заявил в своём Telegram-канае, что за ним следят.Нижегородец Илья Мясковский сообщил, что посетил выборный участок, после чего до дома его "проводил" некий молодой человек.
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