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    проиграли. так какие деньги.Полмиллиарда за п...

"Ходил хвостом по всем дворам": нижегородец заметил слежку после посещения выборного участка

"Ходил хвостом по всем дворам": нижегородец заметил слежку после посещения выборного участка

Нижегородский оппозиционер Илья Мясковский заявил в своём Telegram-канае, что за ним следят.Нижегородец Илья Мясковский сообщил, что посетил выборный участок, после чего до дома его "проводил" некий молодой человек.

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