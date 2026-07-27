Стабильность по-астрахански: тридцать городских станций заправляют сегодня нечетных

Астраханский топливный рынок продолжает жить по законам строгой автомобильной арифметики. Сегодня, 27 июля, доступ к заправочным пистолетам в областном центре открыт исключительно для машин с нечетными цифрами на конце госномера.
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