Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

Стабильность по-астрахански: тридцать городских станций заправляют сегодня нечетных

Стабильность по-астрахански: тридцать городских станций заправляют сегодня нечетных

Астраханский топливный рынок продолжает жить по законам строгой автомобильной арифметики. Сегодня, 27 июля, доступ к заправочным пистолетам в областном центре открыт исключительно для машин с нечетными цифрами на конце госномера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии