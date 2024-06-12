Запад собирает против нас новые силы и не жалеет средств для их экипировки. В Берлине стартовала конференция по так называемому восстановлению Украины, во время которой были озвучены моменты, связанные с помощью киевскому режиму и его нелегитимному руководителю Зеленскому.