Запад собирает против нас новые силы и не жалеет средств для их экипировки. В Берлине стартовала конференция по так называемому восстановлению Украины, во время которой были озвучены моменты, связанные с помощью киевскому режиму и его нелегитимному руководителю Зеленскому.
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