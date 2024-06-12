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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Элеонора Коган
    Да, семейная драма.И собака подошла именно к Вале. Может, и будет у неё счастье с Яковом.Никогда не поздно.
  • Астон Мартин
    "...И нам самим не стоит мучиться, изобретая себе какую-то новую идентичность и новую культуру. Она у нас уже есть. Р...Не надо изобретат...
  • Виктория Иванова
    Всё-таки хорошо, что люди умеют прощать и близких, и себя самих.Никогда не поздно.

Запад экипирует нацистов

Запад экипирует нацистов

Запад собирает против нас новые силы и не жалеет средств для их экипировки. В Берлине стартовала конференция по так называемому восстановлению Украины, во время которой были озвучены моменты, связанные с помощью киевскому режиму и его нелегитимному руководителю Зеленскому.

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