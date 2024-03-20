Советник Байдена по нацбезопасности пообещал Киеву «экономику, растущую в сфере высоких технологий»

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду, 20 марта, на брифинге в Киеве по итогам встречи с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком пообещал киевскому режиму «экономику, которая растет в сфере высоких технологий», а также признал разведывательное сотрудничество, – сообщают украинские СМИ.
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