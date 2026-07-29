Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов TV BRICS эксклюзив интервьюсында белдергәнчә, 2024 елда Казанда БРИКС саммитын уздыру республиканың чит ил инвесторлары өчен абруен һәм җәлеп итүчәнлеген сизелерлек арттырды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии