НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рөстәм Миңнеханов: БРИКС саммитыннан соң Татарстан белән кызыксыну артты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов TV BRICS эксклюзив интервьюсында белдергәнчә, 2024 елда Казанда БРИКС саммитын уздыру республиканың чит ил инвесторлары өчен абруен һәм җәлеп итүчәнлеген сизелерлек арттырды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии