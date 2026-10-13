В Госдуме раскрыли, кто сможет получить повышенный маткапитал в 2027 году

Речь идет, прежде всего, о семьях, где право на выплату возникает при рождении второго ребенка и ранее маткапитал не оформлялся С 1 февраля 2027 года материнский капитал для семей с детьми в России может увеличиться на 6,8%.
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