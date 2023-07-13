Военное обозрение

3 480 подписчиков

Разгром отряда ВСУ при попытке штурма позиций российской армии под Горловкой попал в кадр

Разгром отряда ВСУ при попытке штурма позиций российской армии под Горловкой попал в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен типичный "мясной штурм" боевиков киевского режима в районе Горловки в ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх