Новак: Россия продлила сокращение поставок нефти до конца 2023 года

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Москва приняла решение продлить добровольное сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
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