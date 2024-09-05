В России стартовали выборы разных уровней

В Российской Федерации начались региональные и муниципальные выборы. Избиратели из 83 субъектов страны с шестого по восьмое сентября будут голосовать в рамках почти четырех тысяч избирательных кампаний разного уровня.
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