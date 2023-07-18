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Что нужно сделать, чтобы был достаток: приметы на 18 июля

Сегодня, 18 июля — Афанасьев день. В народе 18 июля именуют Афанасьевым днем или Именинами месяца. Славяне в древности чтили серп Луны, приносили ему дары, показывали монету, чтобы был достаток.

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