Слово и дело

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Автоэксперты NJcar рассказали о случаях отказа ГИБДД в регистрации машины

Автоэксперты NJcar рассказали о случаях отказа ГИБДД в регистрации машины

Подержанный автомобиль никогда не дает гарантии чистой истории. Автоэксперты рассказали, в каких случаях ГИБДД может отказать в регистрации транспортного средства.

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