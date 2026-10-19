ЖФК «Зенит» и благотворительный фонд «ДАЛЬШЕ» провели совместную акцию в рамках «Розового октября» — месяца информирования о раке молочной железы, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
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