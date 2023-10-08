Экс-советник Соскин: После нападения ХАМАС на Израиль, США перенаправят помощь туда

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале сообщил о том, что Киев пролетает с началом военного конфликта арабов и евреев, поскольку Вашингтон все финансовые потоки перенаправит с Украины в Израиль.
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