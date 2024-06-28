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Трамп назвал неприемлемыми для себя российские условия урегулирования на Украине

Трамп назвал неприемлемыми для себя российские условия урегулирования на Украине

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе дебатов с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом, которые транслирует телеканал CNN, назвал неприемлемыми для себя российские условия урегулирования украинского конфликта.

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Комментарии
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Eduard
Сиди в Америке и не мечтай!
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Да забыли спросить у вас янки, ваше мнение оставьте в одном месте!
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14 час.

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