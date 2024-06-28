Трамп назвал неприемлемыми для себя российские условия урегулирования на Украине

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе дебатов с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом, которые транслирует телеканал CNN, назвал неприемлемыми для себя российские условия урегулирования украинского конфликта.
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