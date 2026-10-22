« Лада » и « Трактор » совершили обмен. Нападающий Андрей Чивилев продолжит карьеру в Челябинске, а в обратном направлении отправятся форварды Алексей Рыкманов и Вадим Шавеко, а также денежная компенсация.
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