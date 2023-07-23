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«Здесь лучшие люди страны»: Рогозин призвал снимать фильмы о спецоперации

«Здесь лучшие люди страны»: Рогозин призвал снимать фильмы о спецоперации

Находящийся в зоне спецоперации руководитель центра и группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин выразил сожаление, что кинематограф не замечает ежедневный подвиг российского солдата на фронтах СВО при том, что сюжетов здесь масса.

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