«Здесь лучшие люди страны»: Рогозин призвал снимать фильмы о спецоперации

Находящийся в зоне спецоперации руководитель центра и группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин выразил сожаление, что кинематограф не замечает ежедневный подвиг российского солдата на фронтах СВО при том, что сюжетов здесь масса.