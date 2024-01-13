СМИ: в тюрьме Украины скончался журналист США, критиковавший Зеленского

Американский журналист и блогер Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме после ареста весной прошлого года и жестоких пыток, сообщают американский телеведущий Такер Карлсон и журналист-расследователь Кит Кларенберг в социальных сетях.
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