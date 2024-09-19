«Мой 13-летний сын постоянно хочет поцеловать меня в губы»

Психолог объясняет, что делать в подобной ситуации фото: Shutterstock/Fotodom.ru«Здравствуйте. Мой 13-летний подросток постоянно хочет меня поцеловать, причем, лезет целоваться в губы, также пытается прижаться, потрогать мою грудь и так далее.