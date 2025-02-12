Отравленные ртутью пирожки, предварительно, были куплены в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре, который находится в том же здании, где и пекарня «Мельница», сообщает источник SHOT

Отравленные ртутью пирожки, предварительно, были куплены в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре, который находится в том же здании, где и пекарня «Мельница», сообщает источник SHOTВ Роспотребнадзоре подтвердили нашу информацию, что никаких следов ртути в пекарне обнаружено не было.