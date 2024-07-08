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Выбросы Google в окружающую среду выросли почти на 50% из-за ИИ

Выбросы Google в окружающую среду выросли почти на 50% из-за ИИ

Google и Microsoft вынуждены сталкиваться с проблемой увеличения выбросов парниковых газов из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) и растущих потребностей в энергии для своих центров обработки данных.

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