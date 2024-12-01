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Эксперт Кахваджи: вывод "Хезболлы" из Сирии в Ливан ослабил оборону Алеппо

Эксперт Кахваджи: вывод "Хезболлы" из Сирии в Ливан ослабил оборону Алеппо

Передислокация отрядов шиитской организации "Хезболла" из Сирии в Ливан ослабила оборону Алеппо. Об этом на страницах саудовской газеты Asharq Al Awsat заявил руководитель Ближневосточного военно-аналитического центра Риад Кахваджи.

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