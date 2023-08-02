Как жить мужчине с кривыми ногами? Отвечают великие мыслители прошлого и настоящего

Нашу редакцию постоянно интересуют всякие философские вопросы. Недавно нас заняла дилемма: как жить мужчине с кривыми ногами в современном мире? Вопрос насущный и животрепещущий, подход должен быть самым серьезным! Найти ответ мы поручили нашему И.