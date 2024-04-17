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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евлоев раскритиковал Топурию: «Пока он разъезжает по миру, демонстрируя всем подряд пояс, я могу провести два боя»

«Пока чемпион разъезжает по миру и демонстрирует всем подряд свой пояс, я могу провести два боя и побить двух других претендентов на титул», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

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