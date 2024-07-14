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Байден заслушает доклад от правоохранительных органов после покушения на Трампа

Байден заслушает доклад от правоохранительных органов после покушения на Трампа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в воскресенье утром по местному времени заслушает в Белом доме доклад от сотрудников правоохранительных органов после покушения на экс-главу государства Дональда Трампа.

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