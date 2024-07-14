Байден заслушает доклад от правоохранительных органов после покушения на Трампа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в воскресенье утром по местному времени заслушает в Белом доме доклад от сотрудников правоохранительных органов после покушения на экс-главу государства Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии