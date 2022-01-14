Картина дня. Финансы

44 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Равдин
    И да, ещё один совет всепропальщику: научись отделять мух от котлет. Пока всё.Мухи против Герку...
  • Андрей Равдин
    Автор зациклился на ЯО, но забыл, что и на Кавказе (Чечня, Дагестан), и в Грузии, и в Казахстане прекрасно обошлись б...Мухи против Герку...
  • Валерий Кривошеев
    Уровень жизни, по сравнению с первобытным человеком вырос в три раза!!! Ура!!! Хотя... По какой методике считать... А...Кудрин: уровень ж...

Казахстан: компромисс с русофобами?

Казахстан: компромисс с русофобами?

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в среду, что его организация, входящая в структуру МИД РФ, отказывается от работы с только что назначенным новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым, назвав его «русофобской дрянью».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх