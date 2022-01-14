Казахстан: компромисс с русофобами?

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в среду, что его организация, входящая в структуру МИД РФ, отказывается от работы с только что назначенным новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым, назвав его «русофобской дрянью».
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в среду, что его организация, входящая в структуру МИД РФ, отказывается от работы с только что назначенным новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым, назвав его «русофобской дрянью».
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