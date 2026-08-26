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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» показал реакцию игроков на новую прическу Холанда. Грилиш сказал, что у Эрлинга «плоский затылок»

« Манчестер Сити » показал, как игроки команды отреагировали на новую прическу Эрлинга Холанда . Фил Фоден , вспоминая их первую встречу в Дортмунде , пошутил, что Холанд «совсем не изменился в лице».

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