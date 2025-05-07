Control 2 будет разработана с меньшим бюджетом, чем Alan Wake 2** Control ...

Control 2 будет разработана с меньшим бюджетом, чем Alan Wake 2Control 2, следующая крупная однопользовательская игра от Remedy, будет сделана с меньшим бюджетом, чем ее последняя однопользовательская игра Alan Wake 2, подтвердил генеральный директор Теро Виртала.