Control 2 будет разработана с меньшим бюджетом, чем Alan Wake 2** Control ...

Control 2 будет разработана с меньшим бюджетом, чем Alan Wake 2Control 2, следующая крупная однопользовательская игра от Remedy, будет сделана с меньшим бюджетом, чем ее последняя однопользовательская игра Alan Wake 2, подтвердил генеральный директор Теро Виртала.
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