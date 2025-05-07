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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Control 2 будет разработана с меньшим бюджетом, чем Alan Wake 2** Control ...

Control 2 будет разработана с меньшим бюджетом, чем Alan Wake 2Control 2, следующая крупная однопользовательская игра от Remedy, будет сделана с меньшим бюджетом, чем ее последняя однопользовательская игра Alan Wake 2, подтвердил генеральный директор Теро Виртала.

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