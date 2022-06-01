Самолёт в Забайкалье при посадке потерпел аварию

Очевидцы прислали в редакцию ZAB.RU видео аварии самолёта в селе Красный Яр.Напомним, 31 мая при посадке на местном аэродроме самолет ТВС-2МС авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» при посадке, в конце пробежки уткнулся в грунт носовой частью.