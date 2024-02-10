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Спички - не игрушка

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Многоходовка Такера и Путина под видом интервью

Многоходовка Такера и Путина под видом интервью

Перефразирую известное высказывание: пошлёшь дурака интервью брать, он дурак интервью и возьмёт. Неужели вы думаете, что Такер, солнце не наш, Карлсон, приехал в Москву просто поболтать под камеру с Владимиром Владимировичем? Ага, счас! Там Трампа хотят посадить на 700+ лет - только представьте, что с этим клоуном могут сделать.

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