Гендиректор Военно-строительной компании Белков обжаловал свой арест

Генеральный директор Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков, арестованный по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, обжаловал решение Тверского суда Москвы.
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