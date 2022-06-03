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Обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт: Россия не проигрывает экономическую войну, которую против нее ведет Запад

Обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт: Россия не проигрывает экономическую войну, которую против нее ведет Запад

Российская Федерация не проигрывает экономическую войну, которую в отношении нее ведет Запад. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал Ларри Эллиотт, автор британского издания The Guardian.

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