Российская Федерация не проигрывает экономическую войну, которую в отношении нее ведет Запад. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал Ларри Эллиотт, автор британского издания The Guardian.
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