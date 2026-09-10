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Экономист объяснил, почему банки могут обложить налогом на сверхприбыль

В разных странах всё чаще обсуждают налог на сверхприбыль банков. Как пишут «Ведомости», особенно активно такие меры стали применять в последние годы, когда на фоне высоких процентных ставок выросли доходы банков, а государствам понадобились дополнительные средства для бюджетов.

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