Экономист объяснил, почему банки могут обложить налогом на сверхприбыль

В разных странах всё чаще обсуждают налог на сверхприбыль банков. Как пишут «Ведомости», особенно активно такие меры стали применять в последние годы, когда на фоне высоких процентных ставок выросли доходы банков, а государствам понадобились дополнительные средства для бюджетов.