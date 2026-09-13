Американские войска вошли в Аушвиц

Иноаагент Макаревич и исторические аналогии.Куда там глядел Трумэн в Аушвице?Пока что спустя 50 лет мы узнаем.
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