«Парное молоко, сеновал, доярка»: Сергей Зверев нашел невесту в деревне и задумался о переезде

Сергей Зверев заявил, что мечтает переехать в деревню. Почему стилист хочет уйти из шоу-бизнеса? И чем он будет заниматься на природе? Правда, что Зверев нашел себе девушку, с которой собирается жить за городом? Какой совет много лет назад ему дала Людмила Гурченко? И что помогает Сергею оставаться молодым? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».