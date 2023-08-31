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Обучение робота с изогнутыми складками на гибких боках ползать на свет

Обучение робота с изогнутыми складками на гибких боках ползать на свет

Инженеры разработали миниатюрного робота CurveQuad массой чуть больше 10 грамм. Его гибкий корпус деформируется за счет изогнутых складок и позволяет роботу продвигаться вперед, а также поворачивать, используя для этого только один актуатор.

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