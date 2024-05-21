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Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

Советник Владимира Путина, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает необходимым ввести запрет на ношение никаба - женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз (как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета).

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