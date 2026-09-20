Фидан сообщил о предложении России и Украине по вывозу зерна из Чёрного моря

Анкара сделала очередной шаг к разблокировке черноморского зернового коридора. Глава турецкого МИД Хакан Фидан 19 сентября в интервью телеканалу NTV сообщил, что Турция передала России и Украине собственное предложение по обеспечению вывоза зерна из акватории Чёрного моря.