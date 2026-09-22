В Сербии нет пророссийских политических партий. Об этом сербский общественный деятель Драгана Трифкович заявила каналу «Грани свободы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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