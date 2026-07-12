На фестивале VK Fest-2026 в Нижнем Новгороде произошла стрельба с жертвами

В одном из крупнейших опен-эйр фестивалей страны — VK Fest-2026, прошедшем на Стрелке в Нижнем Новгороде, случился инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате которого погибли два человека.
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