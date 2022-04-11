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«Неделю лежала с температурой 38-39 градусов. Все, что могла выпить из лекарств, пила – ничего не помогало». Косторная рассказала, как недавно перенесла коронавирус

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о недавно перенесенном коронавирусе, а также о работе с тренером Еленой Буяновой.

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