Полицейские в Красноярском крае направили в суд уголовное дело по факту незаконного вылова осетровых на сумму более миллиона рублей

Дознаватели Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району окончили расследование уголовного дела по факту незаконного вылова краснокнижных рыб.
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